Tesla ei enää houkuttele – Keskeinen piirisuunnittelija vaihtaa maisemia

Teslan itsestään ajavien autojen mikropiirien kehitystyötä johtanut Jim Keller on vaihtanut kelkkaa ja työskentelee jatkossa puolijohdejätti Intelin leivissä. itsestään ajavien autojen mikropiirien kehitystyötä johtanut

Kellerin menettäminen on iso takaisku Teslalle, joka on tähän asti tukeutunut Nvidialta ostettuihin suoritinpiireihin autojen itsestään ohjautuvuuden toteutuksissa. Tesla ei ole vielä saanut omaa prosessoria valmiiksi, joten Kellerin alulle paneman työn vie maaliin joku muu. Kellerin lähdön syitä ei kerrottu, mutta hän ilmeisesti näkee tulevaisuuden olevan kirkkaampi Intelin kuin Teslan leivissä.On mahdotonta sanoa, onko Teslan piirisuunnittelussa tullut jonkinlaisia ongelmia, minkä takia Keller haluaa irtaantua yhtiöstä. Voi myös olla, että Intel on yksinkertaisesti tarjonnut liian houkuttelevan työmahdollisuuden.Ennen Teslalle siirtymistä Keller työskenteli AMD:lla, jossa hän johti Zen-mikroarkkitehtuurin kehitystä. Lisäksi hän on suunnitellut Applen järjestelmäpiirejä ollessaan PA Semillä töissä.Intelillä Keller painii samojen ongelmien kanssa kuin Teslallakin. Hänen on nimittäin määrä luotsata Intelin itsestään ajaviin autoihin tarkoitettujen mikropiirien kehitystä.