Microsoft pistää Windows 10:n laihdutuskuurille – Turhat ominaisuudet karsittiin pois

Microsoft kehittää Windows 10 -käyttöjärjestelmästä uutta versiota, joka vaatii reilusti vähemmän tallennustilaa. Ohjelmistöjätin sisällä uutta versiota kutsutaan nimellä Windows 10 Lean, mutta nimi voi vielä muuttua ennen kuin se saapuu markkinoille.

Laihdutuskuurille laitettu Windows 10 Lean varaa noin kaksi gigatavua vähemmän tallennustilaa kuin Windows 10 Home tai Windows 10 Pro (joiden asennuskoko on noin 12 gigatavua). Se on suunniteltu käytettäväksi laitteissa, joissa tallennusmuisti on niin sanotusti kortilla eli noin 16 gigatavun muistilla varustettuihin tietokoneisiin tai tabletteihin, kertoo Windows Central Asennuskokoa on yritetty viilata pienemmäksi hankkiutumalla eroon vanhoista toiminnallisuuksista, joita ei todennäköisesti tarvita niissä laitteissa, joihin Windows 10 Lean on suunniteltu. Esimerkiksi rekisterieditori tai Internet Explorer puuttuvat Leanistä.Jää nähtäväksi koska Windows 10 Lean on valmis markkinoille. Windows Centralin mukaan kehitystyö on edelleen alkuvaiheessa, joten kaupallistamiseen voi mennä vielä tovi aikaa.