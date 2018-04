Applelta maailmanlaajuinen takaisinkutsu: MacBook Pro -mallin akuissa vikaa

Apple on tänään julkistanut maailmanlaajuisen takaisinkutsun yhdelle MacBook Pro -mallilleen. Kyseessä on 13-tuumainen malli, josta ei löyty Touch Bar -ominaisuutta, jonka valmistusaika on lokakuun 2016 ja lokakuun 2017 välisenä aikana.

Yhtiön mukaan osa näistä laitteista sisältää komponenttia, joka on viallinen. Kyseisen komponentin pettäminen saattaa johtaa akun laajenemiseen, mutta Apple kiistää, että kyseessä olisi varsinaisesti turvallisuusongelma.Takaisinkutsu koskee kuitenkin kaikkia määritettynä aikana valmistettuja laitteita oletettavasti, koska ei pystytä määrittämään missä laitteissa on viallista komponenttia. Vaikkei vika aiheuta Applen mukaan vaaratilanteita, niin tietysti kaikkien laitteita omistavien kannattaa palauttaa laite Applelle tai viralliselle jälleenmyyjälle mahdollisimman pian korjattavaksi.Voit tarkistaa onko oma MacBook Pro -koneesi akkuvian piirissä täältä . Tarvitset siihen sarjanumeron, joka löytyy laitteesta valitsemalla Omenavalikko () -> Tietoja tästä Macista.