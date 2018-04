Täysin uusi Mac Pro julkaistaan vuonna 2019

Apple ei yleensä huutele julkisuuteen tuotekehityksensä suunnitelmista ja tavoitteista, mutta ammattikäyttöön tarkoitettujen tuotteiden kohdalla on tehty pieni poikkeus. Syynä on se, että yritykset harkitsevat kuluttajia tarkemmin laitehankintojaan, joten suunnitelmiin voi vaikuttaa avoimella viestinnällä.

Apple paljasti vuosi sitten, että yhtiö aikoo uudistaa kokonaan Mac Pron, mikä mahdollisesti tarkoittaa vuonna 2014 esitellyn muotoilun hylkäämistä. Ainakin Apple on luvannut ottaa paremmin huomioon ammattikäyttäjien tarpeet uudessa versiossa. Mac Prosta tehdään ainakin modulaarinen, joten jokainen voi muokata tietokonetta omaan työhön sopivaksi. TechCrunchin haastattelussa Applen Pro-tuoteryhmää johtavalupaa uuden Mac Pron tulevan markkinoille vuonna 2019. Ilmoituksella yhtiö haluaa laittaa liikkeelle iMac Pro -tilauksia, jotka on mahdollisesti laitettu pitoon uutta Mac Prota silmällä pitäen.Mac Pron lisäksi Apple aikoo panostaa muutenkin ammattilaisille tarjottaviin tuotteisiin. Esimerkiksi ohjelmistojen kehityksessä otetaan tarkemmin huomioon ammattilaisten työflow'n vaatimukset, joita Apple on alkanut kartoittaa palkkaamalla luovien alan ammattilaisia ja laittamalla heidät tekemään oikeita tuotantoja. Esimerkiksi Logic Pro X:ään ja Final Cut Pro X:ään sopii odottaa parannuksia.