Valve vakuuttaa, että Linux-pelaamiseen panostetaan edelleen

Steam on työstänyt jo vuosien ajan parempaa peliympäristöä Linux-käyttöjärjestelmälle. Valven omistamaa pelipalvelua on haluttu tuoda käyttöjärjestelmälle, jota tarjoaa macOS- ja Windows-käyttöjärjestelmiä enemmän vapauksia.

Hiljattain yhtiö kuitenkin poisti Linux-pelaamiseen tarkoitettujen Steam Machines -laitteiden linkin Steam-kaupasta, joka luonnollisesti sai ihmiset olettamaan, että yhtiö on kenties lopettanut kyseisen projektin. Näin ei kuitenkaan ole, kertoo Valven Pierre-Loup A. Griffais, vaan ainoastaan päävalikosta poistettiin linkki, mutta osiot edelleen säilyivät.Valven Griffais vahvistaa, että Steam Machines -laitteet eivät välttämättä ole myyneet halutulla tavalla, mutta vakuuttaa, ettei yhtiö ole luovuttanut Linux-laitteiden kanssa. Hänen mukaansa Linuxin tarjoamia pelimahdollisuuksia tullaan jatkossakin välittämään Steamin asiakkaille ja SteamOS:n kehittäminen on niiden pääpilari.Griffais paljastaa Steam for Linux -ketjuun julkaistussa viestissä , että kehitteillä on Linuxille myös jotain uutta, jota ei kuitenkaan vielä voida paljastaa. Joka tapauksessa Valve tulee panostamaan Vulkan-rajapinnan yhteensopivuuden parantamiseen Linux-käyttöjärjestelmällä ja yleisemmin.