Dell julkaisi uusia tietokoneita: johtotähtenä uusi XPS 15

Dell on julkistanut tänään uusia tietokoneita. Maailman suurimpiin tietokonevalmistajiin kuuluva Dell uudisti muun muassa Inspiron-sarjan all-in-one-kokoonpanoja, S-sarjan näyttöjä sekä XPS 15 -läppäreitä.

Keskellä Inspiron 27 7000, sivuilla eriväriset 3000-mallit

Uusissa AiO-kokoonpanoissa on kaikkiaan neljä uutta Inspiron-mallia: Inspiron 22 3000, Inspiron 24 3000, Inspiron 24 5000 sekä Inspiron 27 7000. Näistä kaksi ensimmäistä on seitsemännen sukupolven Core i7:llä, GeForce MX110:llä, 16 gigatavun RAM-muistilla ja 21,5 tai 23,8 tuuman näytöllä varustettuja edullisempia malleja.Inspiron 24 5000:ssa puolestaan saa kahdeksannen sukupolven Core i7:n, tuplasti RAM-muistia sekä Nvidian GTX 1050 -grafiikkapiirin. Näytön resoluutio on tosin sama Full HD. Kalleimman Inspiron 27 7000 -version suurin etu onkin 4K UHD-resoluution näyttö, jolla on kokoa nimensä mukaisesti 27 tuumaa.Dellin uusi S-sarjan näyttövalikoima pitää sisällään kuusi mallia, joiden koot vaihtelevat 23, 24 ja 27 tuuman välillä. Niistä löytyy mm. kaksi 5 watin kaiutinta sekä kaksi HDMI-liitäntää.Julkistuksista mielenkiintoisimmat ovat kuitenkin uudet XPS 15 -laitteet. Dell julkisti sekä uuden XPS 15 -perusversion että virallisti CES-messuilla nähdyn XPS 15 2-in-1 -mallin.Perusmalli on varustettu parhaimmillaan kuusiytimisillä kahdeksannen sukupolven Core i9 -suorittimilla sekä GeForce GTX 1050Ti -grafiikkapiirillä. Läppärin kosketusnäyttö tarjoaa 4K UHD -resoluution ja kattaa 100% Adobe RGB -väriavaruudesta. Painoa uudella XPS 15:sta on vain noin 1,8 kiloa, ja yhtiö kutsuukin sitä maailman pienimmäksi ja kevyimmäksi teholäppäriksi.Uusi XPS 15 saapuu Yhdysvalloissa ennakkomyyntiin kuluvan kuun 16. päivä eli parin viikon päästä ja hinta alkaa rapakon takana tuhannesta dollarista. Suomen hinnoista ja saatavuudesta ei ole vielä valitettavasti tietoa.