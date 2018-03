Microsoft uudistuu jälleen – WIndows-pomo lähtee

Microsoft tuntuu elävän jatkuvaa muutoksen aikaa, minkä takia yrityksen organisaatiorakennetta on myllätty useampaan kertaan viime vuosina. Muutoksille on ollut kyllä syitäkin, sillä ohjelmistojätti osti Nokian matkapuhelinliiketoiminnan ja lopulta ajoi sen alas. Nyt Microsoft uudistaa ohjelmistokehityksen rakennetta.

Toimitusjohtaja Satya Nadellin luottomiehiin kuuluva Terry Myerson päättää 21-vuotisen uransa Microsoftilla ja samalla hänen luotsaama Windows-divisioona pilkotaan kahteen osaan. Tavoitteena on yhdistää käyttöjärjestelmä- ja tekoälykehitys saman katon alle. Uutta Windows- ja tekoälyryhmää johtamaan on valittu Azure-toiminnoista vastaava Scott Guthrie.Tulevaisuuteen tähtäävään AI + Research -ryhmän johdossa jatkaa Harry Shum. Ryhmän tarkoituksena on kehittää teknologioita, joista voisi tulevaisuudessa muodostua Microsoftin tuotteita.Pilkotun Windows-divisioonan toinen puolisko on nimeltään Experiences & Devices ja se on todennäköisesti kaikkein näkyvin osa yhtiön toimintaa. Sen vastuulle kuuluu nimittäin kuluttajapuolen julkaisut, kuten Windows, Office, Surface-laitteet ja Microsoftin muut ohjelmistot. Ryhmän johtoon valittiin Rajesh Jha. Surface-julkistuksista tutusta Panos Panaysta tehtiin vuorostaan Microsoftin tuotejohtaja.Organisaatiomuutos näkynee tavalla tai toisella toukokuun alussa, kun Microsoft pitää Build-kehittäjätapahtuman