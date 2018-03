Uusi halpa iPad – Apple yrittää tehdä iPadistä pakkohankinnan kouluille

Apple esitteli tänään Chicagossa järjestetyssä opiskeluaiheisessa lehdistötilaisuudessa uuden iPadin. Kyse ei ole kuitenkaan mistä tahansa iPadistä, vaan sen turvin Apple yrittää valloittaa Yhdysvaltojen ja muiden maiden koulut. Yhtiön vakaana tavoitteena on tehdä iPadistä monipuolinen oppimistyökalu, jolla voi naputtaa raportteja sekä piirtää ja värittää.



Piirtäminen ja värittäminen on kömpelöä sormin, joten Apple on lisännyt mallistonsa edullisimpaan iPad-malliin Apple Pencil -tuen. Alun perin Apple Pencil oli iPad Prolle tarkoitettu lisävaruste.



Uudessa iPadissä on 9,7 tuuman Retina-näyttö, Touch ID -sormenjälkilukija, HD-tasoinen FaceTime-etukamera, A10 Fusion -järjestelmäpiiri, 8 megapikselin kamera, GPS ja LTE-tuki. Apple aikoo markkinoinnissaan käyttää tabletille kehitettyjä AR-sovelluksia myyntivaltteina. Laite painaa noin 450 grammaa.



Tabletti maksaa kuluttajille 329 dollaria kappaleelta ja se tulee saataville heti. Koulut saavat tabletin hieman edullisemmin, 299 dollarilla. Apple kertoi myös päivittäneensä sisällöntuotantoon tarkoitettuja sovelluksia sekä kouluille tarkoitettuja palveluita. Apple kertoi myös yhteistyöstä Logitechin kanssa, mikä pitää sisältää läjän hauskaan oppimiseen sopivia työkaluja, kuten koptereita, erikoiskameroita, mikrofoneja, mikroskooppeja ja ohjelmoitavia robottihahmoja.