Jimm's PC-Store myytiin saksalaiselle verkkokaupalle

Suomalaisessa verkkokauppamaailmassa tapahtuu taas vaihteeksi, sillä legendaarinen Jimm's PC-Store on myyty saksalaiselle Caseking-verkkokauppayhtiölle. Jimm's PC-Storen osakekanta oli aiemmin Lounean sekä Antti Järvisen omistuksessa.

Caseking on saksalainen PC-pelaamiseen ja tietokoneiden verkkokauppaan keskittynyt yritys, jolla on toimintaa Saksassa, Benelux-maissa, Ranskassa, Ruotsissa, Portugalissa, Unkarissa ja kumppaniyrityksen kautta Iso-Britanniassa. Berliinissä päämajaansa pitävä ja vuonna 2003 perustettu Caseking GmbH työllistää yli 150 työntekijää. Lisäksi brittiläinen kumppaniyritys Overclockers UK työllistää yli 80 henkilöä."Olemme erittäin tyytyväisiä tähän ratkaisuun, jolla Jimm's PC-Storen liiketoiminta siirtyy osaksi johtavaa eurooppalaista PC-komponenttien ja pelialan konsernia. Jimm'sin toiminta on viime vuosina ollut vahvassa kasvussa ja yritys on saavuttanut merkittävän jalansijan PC-komponenttien ja pelaamisen verkkokauppana Suomessa. Tehdyllä ratkaisulla pystytään turvaamaan Jimm'sin kehitys myös tulevaisuudessa kilpailun kiristyessä ja kansainvälisten verkkokauppojen rantautuessa Suomen markkinoille", sanoo Lounea Oy:n toimitusjohtaja Veli-Matti Viitanen.Yrityskaupan arvoa ei paljastettu, mutta hinnoittelu vastaa Jimm's PC-Storen tuloksentekokykyä ja markkina-asemaa.