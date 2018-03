Tietokonenikkareiden suosikki päivittyi – Tällainen on Raspberry Pi 3 Model B+

Tee-se-itse-nikkareiden ja muiden tietokoneharrastajien keskuudessa suureen suosioon nousseesta Raspberry Pi -tietokoneesta on julkaistu uusi versio. Uusi Model B+ on teknisesti melko pieni päivitys aiempaan nähden, satsaukset painottuvat viestintäominaisuuksiin ja lämmönhallintaan.



Raspberry Pi 3 Model B+:sta löytyy Broadcomin kehittämä neliytiminen BCM2837B0, jonka kellotaajuutta on korotettu 1,2 gigahertsistä 1,4 gigahertsiin. Varsinainen ydin päivitetyssä prosessorissa ei ole kuitenkaan kellotaajuus tai suorituskyky, vaan parannettu suunnittelu, joka on tehostanut lämmön- ja tehonhallintaa.



Langattomien yhteyksien osalta Model B+ tukee 2,4 ja 5,0 gigahertsin WLANia (802.11ac) sekä Bluetooth 4.2- ja Low Energy -teknologioita. USB-väylät ovat versioltaan edelleen toista sukupolvea ja Ethernet-yhteyden osalta on siirrytty gigabitin nopeuksiin. Power-over-Ethernet on natiivina ominaisuutena myös uutta – käytännössä se tarkoittaa sitä, että Raspberry Pille voidaan syöttää virtaa Ethernet-kaapelin avulla.