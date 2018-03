Microsoft laajensi Meltdown- ja Spectre-korjauksia useilla Windows-versioilla

Microsoft on kertonut eilen , että se laajentaa Spectre- ja Meltdown-haavoittuvuuksia vastaan taistelevia päivityksiä koskemaan entistä paremmin kattamaan Windows-laitteet. Tämä tarkoittaa tukia niin Windows 10 kuin Windows 7 ja Windows 8.1 -alustoilla.

Maaliskuun tietoturvapäivityksessä Microsoft poistaa korjauksia koskeneen tarkistuksen, jossa se hylkäsi osan laitteista anti-virus-ohjelmien perusteella. Nyt Microsoft on yhteistyössä anti-virus-yhtiöiden kanssa saanut taattua, että yhteensopivuus löytyy yhä useammalle laitteelle.Tämä koskee nyt yhä useampaa Windows 10 -laitteita, jotka päivitetään Windows Update -ohjelman kautta, mutta edelleen AV-ohjelmistoista voi löytyä ongelmia, joiden takia yhteensopivuus on rajattu pois.Uusimmassa päivityksessä tuodaan myös uusia, niin kutsuttuja microcode-korjauksia Intelin suunnalta Windows 10 -laitteille, joissa on mm. Skylake, Kaby Lake tai Coffee Lake -suorittimia. Myös uusi korjauksia on tuotu nyt myös Windows 7:lle (x86-versio) sekä Windows 8.1:lle.