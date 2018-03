Näin parannat kannettavan akkukestoa – Radeon Chill

Joulukuussa AMD esitteli uuden Adrealine Edition -ohjelmistopaketin, joka sisältää työkaluja tietokoneen toiminnan optimointiin. Pakettiin kuuluu esimerkiksi Radeon Chill -työkalu, joka pudottaa automaattisesti ruudunpäivitysnopeutta jos tietokoneella pelataan jotakin kevyttä peliä, jossa tilanteet eivät muutun silmän räpäyksessä.



Radeon Chillin taustalla oleva teknologia on peruja AMD:n vuoden 2016 kesällä tekemästä yrityskaupasta (HiAlgo). AMD lisäsi teknologian nopeasti Radeon-ohjelmistoihin, mutta valikkosuunnittelussa epäonnistuttiin siinä määrin, etteivät ihmiset osanneet hyödyntää teknologian mahdollisuuksia. Sittemmin AMD on yrittänyt parantaa Radeon Chillin näkyvyyttä ja nyt se on julkaissut opasvideon, jossa pelaajia rohkaistaan ottamaan Chill käyttöön.



Tavoitteena on laskea ruudunpäivitysnopeus mahdollisimman alas jotta grafiikkaohjain ei kuluttaisi niin paljoa virtaa. Niin alas ruudunpäivitysnopeutta ei saa kuitenkaan laskea, että se häiritsisi tietokoneen käyttöä.



Teknologia on yhteensopiva Vulkan- sekä DirectX 9-, 10-, 11- ja 12-grafiikkarajapintoihin perustuvien pelien kanssa.