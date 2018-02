Viestiohjelma Discord yhteistyöhön eSports-huippujen kanssa

Suosiotaan jatkuvasti nostava kilpapelaaminen, nk. eSports, vaatii paljon paitsi pelaajalta niin myös välineiltä. Itse pelikoneen, ohjaimien ja muiden oheislaitteiden lisäksi myös sovelluspuoli pitää olla kunnossa.

Erityisen tärkeää softapuolella on tiimipelaajille hyvä viestintäkanava, joka tarjoaa sekä äänikanavan, jossa taktiikoita voi jakaa pelin aikana, mutta tämän lisäksi keskustelualueen, jossa strategiaa voi hioa myös pelin ulkopuolella.Kenties tämän hetken suosituin sovellus tähän tarpeeseen on Discord, joka on löytänyt erityisen markkinaraon juuri pelaajien keskuudessa. Se tarjoaa ääni-, video- ja tekstiviestintää monipuolisesti, joten yllätys ei lienee ole, että Discord on nyt syventänyt yhteistyötä usean eSport-organisaation kanssa. Engadgetin mukaan Discord on allekirjoittanut sopimuksia mm. eSports-tiimi Team Liquidin, tapahtumajärjestäjä Dreamhackin ja suositun Overwatch-liigan kanssa.Discord tarjoaa kanavia, jotka voivat olla esimerkiksi peli- tai tiimispesifisiä, ja mahdollistaa suljetut ja avoimet yhteisöt. Hiljattain se kertoi yhteistyöstä Spotifyn kanssa, jonka avulla mm. kuunneltava musiikki voidaan jakaa yhteisölle.