5G-läppärit rynnivät markkinoille aiemmin kuin luulitkaan

Nokia kokeili aikoinaan millaista kysyntää matkapuhelinverkkoon kytkeytyvällä kannettavalla tietokoneella on. Markkinat eivät reagoineet 3G-yhteydellä varustettuun kannettavaan erityisen hyvin, mutta ajatus missä tahansa käytettävästä tietokoneesta elää kuitenkin edelleen vahvana.



Intel aikoo nimittäin tuotteistaa jatkuvalla verkkoyhteydellä varustetut tietokoneet ensi vuonna sisällyttämällä niihin täysin uuden XMM 8000 -modeemin, joka tukee viidennen sukupolven (5G) matkapuhelinverkkoja. Tällä hetkellä tietokoneet tukevat lähinnä lyhyen kantaman langattomia yhteyksiä, kuten Bluetoothia ja Wi-Fiä. Intelin 5G-modeemien avulla tietokoneella voisi siirrellä dataa missä tahansa – kunhan operaattorin verkko kantaa paikkaan.



5G-kannettavia on tulossa vuoden 2019 viimeisellä puoliskolla Delliltä, HP:lta, Lenovolta ja Microsoftilta. Ilmeisesti siis 5G:llä varustettu Surface-tietokone on tulossa. Intel aikoo esitellä 5G:llä varustettua 2-in-1-konseptilaitetta MWC-messuilla.