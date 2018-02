Samsungilta huikea tuote – 30,7 teratavun SSD-asema 2,5 tuuman kokoluokkaan

Samsung on esitellyt kapasiteetilla mitattuna maailman suurimman 2,5-tuumaisen SSD-aseman. Uutuuteen mahtuu peräti 30,7 teratavun edestä dataa eli suunnilleen 5700 Full HD -elokuvaa, joka vastaa noin 500 päivää jatkuvaa videotoistoa.

PM1643-niminen SSD-asema koostuu käytännössä 32 kappaleesta 1 teratavun NAND-muistista. Kyseessä ei ole kuitenkaan maailman suurimmasta SSD-asemasta, sillä Seagate on jo ehtinyt esitellä jopa 60 teratavun aseman – kyseessä on kuitenkin 3,5 tuuman asemasta, joten Samsungin uutuus on kokoluokkansa suurin. SAS-liitäntäväylää hyödyntävän PM1643:n luku- ja kirjoitusnopeudet yltävät jopa 2100 ja 1700 megatavuun sekunnissa.Samsungin mukaan se aikoo tuoda myöhemmin tänä vuonna saataville myös 15,36 TB:n, 7,68 TB:n, 3,84 TB:n, 1,92 TB:n, 960 GB:n ja 800 GB:n versiot. Hintatietoja Samsung ei kertonut vielä, mutta selvästi kyseessä on kalliimmasta muistista ja sitä kautta se on suunnattu suuria datamääriä käsitteleville yrityksille.