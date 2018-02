Intelin uudet ajurit tuovat lisäpotkua pelaajille

PC-pelaajille Intel on käytännössä ainoastaan suoritinvalmistaja, vaikka yhtiössä tietysti tuotetaan myös grafiikkapiirejä ja muita komponentteja. Mikäli kuitenkin laitteella haluaa pelata, niin Intelin oletusgrafiikkapiireillä sitä ei kovin kummoisesti tehdä.

Tietysti olemassa on pelejä, jotka eivät vaadi mahdottomia ja silloin esimerkiksi läppäri ja Intelin integroidut näytönohjaimet voivat olla tarpeeksi. Lisäpotku ei tietysti ole koskaan haitaksi, ja siksipä Intel onkin julkaissut grafiikka-ajurit, jotka optimoivat järjestelmää pelaamista varten.Kyseessä on esimerkiksi AMD:n ja Nvidian ajurien mukana tulevien ohjelmistojen kaltainen sovellus, jolla pystyy muuttamaan piirin toimintaa lennosta. Ohjelmisto optimoi järjestelmää peleille automaattisesti, mutta tässä vaiheessa kyse on beeta-asteen ohjelmistosta, joten se rajoittuu vain tiettyihin peleihin.Windows-ajurien version 15.65 mukana saapuva Graphics Control Panel -ohjelmisto on ikään kuin Intelin versio Nvidian GeForce Experiencestä. Yhtiön mukaan se toimii ainoastaan Skylake-suorittimilla ja sitä uudemmilla piireillä. Skylake on syksyllä 2015 julkaistu Core-teknologian kuudes sukupolvi ja sen seuraaja on seitsemännen sukupolven Kaby Lake.Tämä siis tarkoittaa PC Worldin mukaan , että softassa on tuki myös AMD:n Radeon Vegalla varustetuissa Kaby Lake G -kokoonpanoissa, jotka ovat luonnollisesti huomattavasti parempia pelaamiseen.Mikäli laitteesta löytyy siis Intelin HD Graphics 620 -piiri (tai uudempi), niin sillä voi optimoida tässä vaiheessa ainakin seuraavien pelien toimintaa: Battlefield 1, Battlefield 4, American Truck Simulator, Call of Duty WWII, Destiny 2, DOTA 2, Grand Theft Auto V, League of Legends, Overwatch, World of Tanks, Fortnite, Battle Royale, They Are Billions, Lost Sphear, Age of Empires: Definitive Edition, Final Fantasy XII: The Zodiac Age, OK KO: Let's Play Heroes, Subnautica, Legrand Legacy, Tale of the Fatebounds ja Dragon Ball FighterZ.