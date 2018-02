Windows 10:een tulossa uusi Ultimate Performance -tehotila

Microsoft on lisäämässä Windows 10:n työasemille tarkoitettuun versioon uuden Ultimate Performance -tilan, joka varmistaa sen, että järjestelmä ottaa raudasta kaiken mahdollisen suorituskyvyn irti. Näin tuottava työskentely nopeutuu ja tuloksia saadaan aikaan toivotulla tahdilla. :n työasemille tarkoitettuun versioon uuden Ultimate Performance -tilan, joka varmistaa sen, että järjestelmä ottaa raudasta kaiken mahdollisen suorituskyvyn irti. Näin tuottava työskentely nopeutuu ja tuloksia saadaan aikaan toivotulla tahdilla.

Ultimate Performance -tila tulee saataville ainoastaan-käyttöjärjestelmälle ja se ilmestynee maalis-huhtikuun aikana. Suorituskykytila on kehitetty nykyisen High-Performance-tilan päälle poistamalla tietynlaisia virranhallintaprosesseihin liittyviä "mikroviiveitä". Suorituskyvyn maksimoinnin kääntöpuolella on virrankulutuksen lisääntyminen, mutta se ei välttämättä työasemaympäristössä ole mikään ongelma.Windows 10 Pro for Workstations on tarkoitettu ympäristöihin, joissa käsitellään paljon isoja data-aineistoja ja tehdään vaativaa laskentaa edellyttäviä tehtäviä. Kotiolosuhteisiin tai edes pelikoneisiin sitä ei ole tarkoitettu lainkaan.