Nvidia myöntää – Näytönohjaimia ei tahdo riittää kaikille

Nvidia on julkaissut viime vuoden lopun osavuosituloksen, joka oli sijoittajien kannalta miellyttävää luettavaa. Liikevaihto nousi esimerkiksi ennätykselliselle tasolle, 2,91 miljardiin dollariin.

Viimeisen vuoden aikana näytönohjainta etsinyt kuluttaja on saattanut panna merkille, että uutta ohjainta ei tuosta noin vain käydä ostamassa kaupasta, vaan pahimmillaan haluamaansa mallia voi joutua odottamaan viikkoja. Taustalla on viime vuonna käsiin räjähtänyt kryptovaluuttavillitys, joka on saanut ihmiset ostamaan kaupat tyhjiksi näytönohjaimista kryptovaluuttojen louhimista varten.Louhintaintoilun takia pelaajat ovat joutuneet nuolemaan näppejään ja maksamaan ohjaimista tavallista enemmän. Tämä näkyi myös Nvidian tuloksessa: grafiikkaprosessoreiden myynti tietokoneisiin ja palvelimiin kasvoi 33 prosentilla – kasvun moottorina on ollut muun muassa virtuaalivaluuttojen louhinta.Nvidian talousjohtajan mukaan yhtiö ei ole kyennyt ennustamaan kryptovaluuttoihin liittyvää innostusta tarpeeksi tarkasti, minkä takia grafiikkaprosessoreiden tuotantoa ei ole nostettu kysyntää vastaavalle tasolle. Toimitusjohtaja Jensen Huangin mukaan yhtiö on ohjeistanut jälleenmyyjiä priorisoimaan myyntiä pelaajille louhijoiden sijaan. Lisäksi yhtiö aikoo lisätä grafiikkaprosessoreiden tuotantoa, jotta markkina saataisiin tasapainoon.