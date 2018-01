Uhkaako Apple Inteliä? Kolmeen Maciin tulossa ARM-suoritin tänä vuonna

Apple aikoo julkaista jo tänä vuonna uusia Mac-tietokoneita, joista löytyy Applen itse suunnittelema apuprosessori. ARM-pohjaisen suorittimen ajatuksena on korvata Intelin Core-suorittimet tietyissä laskentatehtävissä, mutta tietokoneet toimivat kuitenkin edelleen pääasiassa Intelin prosessorin voimalla.

Asiasta uutisoi Bloomberg News , jonka jutussa käsiteltiin pääasiassa Applen oman piirisuunnittelun historiaa. Bloombergin lähteiden mukaan Applen suunnittelupöydällä on parhaillaan kolme Maciä, joissa käytettäisiin ARM-pohjaista apusuoritinta. Tämän vuoden malleissa apuprosessori vastuulle voisi kuulua vähävirtaiset tehtävät, esimerkiksi lepotilassa ollessaan uudet Macit voisivat käyttää uutta ARM-suoritinta.Apple lisäsi jo vuonna 2016 MacBook Prohon T1-nimisen piirin, jota Apple käytti kosketusnäytön ja sormenjälkilukijan ohjaamiseen. Viime vuonna julkaistussa iMac Prossa on siirrytty päivitettyyn T2-piiriin, jonka vastuulle kuuluu järjestelmänohjaus, kuvasignalointi sekä ääni- ja SSD-ohjaus.Applen on spekuloitu jo vuosien ajan siirtyvän aikanaan Maceissä omiin suorittimiin ja hylkäävän nyt käytössä olevat Intelin prosessorit. Spekulaatiot ovat voimistuneet kun Apple on lisännyt vuosien varrella oman piirisuunnittelun laajuutta.