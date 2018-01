Urut auki 5 nanometrille – TSMC aloitti uuden tuotantolaitoksen rakentamisen

Maailman suurimpiin puolijohdevalmistajiin kuuluva TSMC on ilmoittanut aloittaneensa uuden tehtaan rakentamisen. Tuotantolaitoksen pitäisi olla käyttökunnossa jo vuonna 2020 ja siellä tullaan valmistamaan suoritinpiirejä 5 nanometrin prosessilla.



Tällä hetkellä esimerkiksi uusimmissa huippuälypuhelimissa käytetään 10 nanometrin prosessilla valmistettuja suoritinpiirejä ja tarkoituksena on siirtyä pienemmät transistorit mahdollistavaan 7 nanometrin prosessiin jo ensi vuoden aikana. Viiden nanometrin prosessi voidaan siis ottaa nopeasti käyttöön 7 nanometriin siirtymisen jälkeen. Tämä johtunee siitä, että TSMC ei aio uudistaa piirien niin sanottuja "back-end"-osia verrattuna 7 nanometrin prosessiin.



TSMC käyttää ensimmäistä kertaa viiden nanometrin prosessissa niin sanottuja EUV-lasereita. Kokonaisvaltaisempi prosessipäivitys on tulossa vasta vuonna 2022, jolloin TSMC:n roadmapin mukaan on 3 nanometrin tuotantoprosessin vuoro.



Uuden tuotantolaitoksen rakentaminen ja tuotannon ylösajo ei ole halpaa lystiä. TSMC investoi 7 nanometrin tuotantolaitokseen yhteensä 17 miljardia dollaria. Koko prosessiin menee raahaa 24 miljardia dollaria.