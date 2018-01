Windowsille suunnitellut VR-lasit eivät käy kaupaksi? Myynnissä hurjilla alennusprosenteilla

Microsoftin edullisten VR-lasien ohjelmaan tarttuneiden PC-valmistajien uudet edullisten-lasien ohjelmaan tarttuneiden PC-valmistajien uudet virtuaalilasit ovat hurjassa alennusmyynnissä Yhdysvaltojen Amazonissa. Hinnat ovat pudonneet viime syksystä peräti 50 prosentilla.

Esimerkiksi HP:n Windows Mixed Reality Headsetin (pakkaus sisältää ohjaimet) jälleenmyyntihinta Amazonissa on tällä hetkellä 240 dollaria, kun se viime syksynä oli 450 dollaria. Hinnasta on hävinnyt 47 prosenttia. Vastaavasti Dellin Visor-lasien hinta on pudonnut 450 dollarista 220 dollariin eli 52 prosentilla. Vielä ei tiedetä onko kyseessä väliaikainen tarjous vai hintojen pysyvä alennus.Alennuksella myydään HP:n ja Dellin lasien lisäksi Lenovon ja Acerin VR-lasit. Laaja hinnanalennus viittaa yhtenäiseen kampanjaan tai sitten VR-lasit eivät ole tahtoneet mennä kaupaksi millään valmistajalla ja yhtiöt ovat laskeneet hintojaan kilpaa. Mixed Reality -lasien alkuperäinen hinta ei tosin ole erityisen kilpailukykyinen Oculuksen ja Viven tekemien hintakorjausten myötä. Esimerkiksi Oculuksen VR-laseja myydään 400 dollarilla.