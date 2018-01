Project Linda tekee Razer Phonesta kannettavan tietokoneen

Jo vuosien ajan useat valmistajat ovat pyrkineet kehittämään älypuhelimen ja tietokoneen yhdistävää ominaisuutta. Näistä kenties tunnetuimmat ovat Microsoftin yritys omalla Windows-alustallaan sekä Samsungin DeX-ratkaisu Androidilla.

Tietysti Android-valmistajista myös muut ovat kokeilleen luoda konsepteja, joiden avulla älypuhelimen saa muunnettua työpöytä- tai ainakin kannettavaksi tietokoneeksi. Nyt joukkoon on liittynyt myös Razer, joka laajensi toimintaansa viime vuonna älypuhelimiin.Uuden Project Linda -konseptin avulla Razer Phone muuntuu Android-kannettavaksi. Puhelin telakoidaan läppärin kosketusalustan kohdalle, jolloin se toimii laiteparin kosketusalustana, sormenjälkilukijana sekä jopa kaiuttimina – kiitos Razer Phonen eteenpäin suunnattujen tuplakaiuttimien.Linda-läppärin tekniikasta löytyy mm 13,3 tuuman ja puhelimen tapaan 120 hertsiin kykenevä QHD-kosketusnäyttö, 53,6 wattitunnin akku, 200 gigatavun tallennuskapasiteetti, USB-C- ja USB-A-liitännät, kuulokeliitin (jota ei löyty Razer-puhelimesta) sekä 720p web-kamera. Läppäri on puolitoista senttiä paksu ja painaa noin 1,25 kiloa.Se mukailee yhtiön suosittua Razer Blade -läppäriä myös tarjoamalla RGB-taustavalaistun näppäimistön.Kuten mainittua, niin tässä vaiheessa Linda on tosin vielä konsepti, eikä sen markkinoille saapumisesta ole vielä takeita, mutta meille. jotka edelleen etsivät sitä täydellistä, tai ainakin liki täydellistä, tapaa muuntaa älypuhelin täysimittaiseksi tietokoneeksi suuremman näytön, parempien liitäntöjen ja työtä helpottavien lisälaitteiden avulla on Project Linda varsin mielenkiintoinen kokeilu.