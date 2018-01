Microsoftin arvio – Vanhat Windows-koneet hidastuvat eniten prosessorihaavoittuvuuksien takia

Microsoftin Windows-liiketoimintaa luotsaavaa Terry Myerson on julkaissut blogikirjoituksen, jossa ohjelmistojätti haluaa selventää viime viikolla paljastuneiden Spectre- ja Meltdown-haavoittuvuuksien vaikutusta tietokoneiden suorituskykyyn.

Alusta lähtien on ollut selvää, että moderneista suorittimista löytyneiden haavoittuvuuksien korjaus vaikuttaa enemmän tai vähemmän tietokoneiden suorituskykyyn. Lopullinen vaikutus riippuu paljon laskentatehtävän tyypistä sekä haavoittuvuuksien korjaustavoista. Teknologiayhtiöt luonnollisesti pyrkivät minimoimaan vaikutukset myytyjen laitteiden suorituskykyyn.Microsoftin blogikirjoituksen mukaan Intelin Haswell-sukupolven ja sitä vanhemmat suorittimet kärsivät eniten haavoittuvuuspaikkauksista. Järjestelmän hidastuminen näkyy erityisesti jos tietokoneessa on Windows 7- tai Windows 8 -käyttöjärjestelmä. Suorituskyvyn testimittauksiin ei kannata vielä kuitenkaan uskoa täysin, sillä useimmat järjestelmät eivät ole vielä päivittyneet käyttöjärjestelmä- ja suoritintasolla. Uusimmissa suorittimissa (Skylake, Kabylake jne.) suorituskyvyn alenema on Microsoftin mukaan 0–10 prosentin maastossa, mikä tarkoittaa millisekunneissa mitattavia eroja aikaisempaan.Lisätietoa Microsoftin arvioista löytyy Myersonin blogista