Intel paljasti 49-kubittisen kvanttilaskentapiirin

Intel on päässyt median valokeilaan hiljattain paljastuneiden Meltdown- ja Spectre-haavoittuvuuksien ansiosta, mutta yhtiöllä on positiivisempaakin kerrottavaa CES-messuilla. Intel kertoi avajaisesityksessään kehittäneensä 49-kubittisen kvanttipiirin (Tangle Lake).

Intel kehuu 49-kubittisen kvanttitietokoneen olevan läpimurto ja aloittavan kvanttilaskennan aikakauden, vaikka jo aiemmin D-Wave-niminen kvanttilaskentaan erikoistunut kanadalaisyhtiö on tuonut markkinoille 128-kubittisia järjestelmiä. D-Waven vuonna 2015 esittelemä D-Wave 2X -tietokone on jo yli 1000-kubittinen. Kilpailu Intelin ja D-Waven välillä tulee kuitenkin varmasti edistämään kvanttilaskennan kehittymistä. Intelin kvanttipiirien kehitys on keskitetty Alankomaihin.CES-messujen avajaisesityksessä Intel puhui myös Loihi-nimisestä tekoälylaskentaan suunnatusta neuromorfisesta piiristä. Jo tällä hetkellä Loihi kykenee suorittamaan yksinkertaisia objektintunnistustehtäviä. Neuromorfisten piirien tausta-ajatuksena on jäljitellä neuroverkkojen rakennetta ja hyödyntää sitä laskennassa.