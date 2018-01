Tulevana kesänä Nvidia aikoo viedä pelinäytöt täysiin uusiin mittaluokkiin, sillä yhtiö kertoi CES-messuja ennakoivassa lehdistötilaisuudessa suunnitelmistaan julkaista muutamien yhteistyökumppaneiden kanssa 65-tuumaisia PC-pelinäyttöjä. Näitä jättimäisiä Big Format Gaming Display -näyttöjä (BFGD) on esillä Las Vegasin CES-messuilla.



BFGD-näytöistä löytyy sisäänrakennettuna G-Sync HDR -teknologia sekä Shield-mediatoistin. Nvidian mukaan sen tarjoaman teknologian ansiosta suuret pelinäytöt kykenevät toistamaan grafiikoita lyhyillä viiveajoilla sekä ilman artefakteja (kuten esimerkiksi nopeasta kuvapäivityksistä johtuvaa repeämistä). Näyttöjen tarkkuus on luonnollisesti 4K-tasoa ja lisäksi niiden maksimikirkkaus on 1000 nitiä.



HDR-tuen ja DCI-P3-väriavaruuden ansiosta näytöllä esitettävä sisältö näyttää myös hyvältä. Integroidun Shield-medialaitteen ansiosta pelaaja voi halutessaan siirtyä nopeasti peleistä muiden viihdemuotojen pariin.



Nvidia ei paljastanut vielä koska BFGD-näytöt tulevat myyntiin tai mikä niiden suositushinta on. Yhteistyökumppaneina ovat Acer, Asus ja HP.