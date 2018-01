Nyt se on julki – Intelin ja AMD:n yhdessä kehittämä prosessori

Viime vuoden lopulla kuultiin todellinen uutispommi kun yhtiö kertoi kehittävänsä suoritinta, josta löytyisi ensimmäistä kertaa historiassa AMD:n grafiikkapiiri . Nyt tämä kahdeksannen sukupolven Core M -suoritin on julkaistu.

Virallisesti uutuuteen viitataan messevällä nimihirviöllä,. Kyseessä on käytännössä Intelin mallistojaottelussa H-tason yläpuolelle sijoittuva prosessori (35/ 45 wattia), mutta koska kyseessä on rakenteellisesti erilainen tuote kuin Intelin muut suorittimet, on AMD:n Radeon Vega M -ohjaimilla varustetut prosessorit luokiteltu täysin uuteen G-sarjaan.G-sarjan suorittimissa TDP-arvo voi nousta maksimissaan 100 wattiin, joten ne asemoituvat työpöytä- ja mobiilisuorittimien (S- ja H-luokat) välimaastoon. Intel päätti korkata uuden malliston tavanomaista tehokkaampien suorittimien voimin: saataville on tulossa 100 watin TDP-arvolle speksatut Core i7-8809G- ja Core i7-8709G -prosessorit sekä 65 wattiset Core i7-8705G- ja Core i5-8305G -prosessorit.Kaikissa uusissa prosessoreissa on neljä ydintä (Kaby Lake), jotka toimivat noin kolmen gigahertsin taajuudella (Turbo-taajuus neljän gigahertsin tasolla). AMD:n kehittämässä erillisessä grafiikkaprosessorissa on tehokkaammassa luokassa 24 laskentayksikköä ja 65 watin malleissa 20 yksikköä. Core i7-8809G on ainoa, jota voidaan ylikellottaa.Suorittmien pohjalta voidaan kehittää esimerkiksi kompakteja NUC-minitietokoneita, joiden graafinen laskentateho yltää VR-pelaamisen tasolle saakka. Intel esittelikin tällaisen referenssituotteen, Hades Canyonin.