Intel lupaa – Korjaus lähes kaikille alle viisi vuotta vanhoille prosessoreille tulossa

Intel lupaa tarjota ensi viikon loppuun mennessä korjauksen lähes kaikkiin prosessoreihin Googlen Project Zeron löytämiin kahteen haavoittuvuuteen. Tietoturva-aukkojen kautta hyökkääjät voivat esimerkiksi kaapata pilvipalveluntarjoajien järjestelmistä asiakkaiden tietoja, kuten salasanoja ja salausavaimia.

Haavoittuvuuden liittyvät nykyaikaisissa suorittimissa käytettävään speculative execution -tekniikkaan, jonka tarkoituksena on parantaa piirien suorituskykyä. Tästä syystä haavoittuvuuksien korjaus voi heikentää paljonkin tietokoneiden suorituskykyä. Meltdowniksi kutsuttu haavoittuvuus on yksinkertaisempi korjata kuin toinen havaittu tietoturva-aukko, Spectre.Intelin mukaan se tarjoaa jo nyt suurimmalle osalle viimeisen viiden vuoden aikana julkaistuille prosessoreille korjauksen. Ensi viikon lopulla korjauspäivitys on tarjolla yli 90 prosentille alle viisi vuotta vanhoille Intel-prosessoreille. Korjauspäivitykset tulevat jakeluun käyttöjärjestelmäkehittäjien ja järjestelmävalmistajien kautta.Haavoittuvuudet koskettavat Intelin lisäksi myös AMD:n ja ARM:n suorittimia.