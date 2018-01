HP:lta takaisinkutsu: Osassa läppäreiden akuista tulipalovaara

Tietokonevalmistaja HP on joutunut aloittamaan takaisinkutsun osalle sen kannettavien tietokoneiden akuista. Takaisinkutsu on aloitettu, kun selvisi, että yhtiön laitteiden akut ovat viimeaikoina tuottaneet ylikuumenemisongelmia ja jopa tulipalovaurioita.

Yhtiön mukaan arviolta 50 000 akkua on vaaravyöhykkeellä. Kyseiset akut on myyty laitteiden ohella joulukuun 2015 ja joulukuun 2017 välillä. Luonnollisesti kyseisellä ajanjaksolla HP on myynyt paljon enemmän kuin 50 000 laitetta/akkua, joten kaikkia laitteita takaisinkutsu ei koske.Kaikkiaan kahdeksan tapausta on noustettu pöydälle, joista yhdessä kyse oli pienestä palovammasta käteen ja kolmessa akun ylikuumeneminen johti aineellisiin vahinkoihin, joita on korvattu asiakkaille.Akkkuja on myyty seuraavien laitteiden yhteydessä: Kannettavat HP ProBook 64x (G2 ja G3), HP ProBook 65x (G2 ja G3), HP x360 310 G2, HP ENVY m6, HP Pavilion x360- ja HP 11 -tietokoneet ja kannettavat HP ZBook (17 G3, 17 G4, ja Studio G3) -työasemat. Lisäksi akkuja on toimitettu vaihtolaitteina.Mikäli omistat jonkin näistä laitteista, niin takaisinkutsu voi kohdistua sinun laitteeseesi ja HP korvaa akun maksutta. HP on myös kertonut, että se on julkaissut BIOS-päivityksen, joka tarjoaa turvamoodin, jonka myötä laitetta voi käyttää turvallisesti ilman akkua. Jos laite tunnistautuu käynnistäessä mahdollisesti vialliseksi laitteeksi niin BIOS ehdottaa turvamoodia.Lisätietoja vaihto-ohjelmasta löytyy täältä . Akun tarkistamiseen voi käyttää HP Battery Program Validation Utility -ohjelmaa, johon latauslinkki löytyy myös kyseiseltä sivulta.