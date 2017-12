Civilization VI julkaistiin iPadille – Myynnissä nyt puoleen hintaan

Suositun strategiapelisarja Civilizationin tuorein jatko-osa on tullut saataville Applen iPadeille. Civilization VI julkaistiin alun perin PC:lle ja Macille viime vuoden lokakuussa.



Vuoropohjaista strategiapeliä voi pelata iPadillä jos se on uudempi kuin iPad Air tai iPad mini 2. Käyttöjärjestelmä pitää olla vuorostaan päivitetty uusimpaan iOS 11 -versioon. Sid Meier's Civilization VI -peli on ladattavissa ilmaiseksi App Storesta, mutta koko pelin pelaaminen edellyttää yli 60 euron arvoisen sisäisen oston tekemisen. Peli on kuitenkin saatavilla puoleen hintaan (32,99 euroa) tammikuun 4. päivään saakka.



Ilmaisen latauksen jälkeen pelaaja voi tehdä ilman ostoa 60 siirtoa.