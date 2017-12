Bitcoinin arvo heittelee liikaa – Valve päätti lopettaa tuen

Bitcoin-sijoittajilla on ollut tänä vuonna todelliset kissanpäivät, sillä virtuaalivaluutan arvon nousulle ei tunnu olevan lainkaan pysäyttäjää. Coindeskin mukaan bitcoinin arvo nyt on noin 16 700 dollaria, kun se vielä vuosi sitten oli vajaa 1000 dollaria.

Virtuaalivaluutan arvo on siis kohonnut vuoden aikana peräti 17-kertaiseksi. On puhuttu – kenties täysin ansaitusti – kuplasta, jonka puhkeaminen on vain ajan kysymys. Ainakaan tällä hetkellä bitcoinin kiinostavuus suuren yleisön keskuudessa vain lisääntyy, kun uutiset hurjasta kurssinoususta on päässyt valtamediaan saakka. Nykyisille sijoittajille se voi olla merkki siitä, että nyt on hyvä aika irtaantua bitcoin-sijoituksista.Tietokonepelien Steam-verkkokauppaa ylläpitävä Valve on esimerkiksi päättänyt lopettaa bitcoinin käytön maksuvälineenä . Valven mukaan bitcoinin volatiliteetti on aivan liian korkea eli valuutan kurssi vaihtelee lyhyellä aikavälillä Valven makuun liian paljon.Valve pitää myös bitcoin-verkkojen perimiä transaktiomaksuja suhteettoman suurina, mikä on puoltanut irtaantumista virtuaalivaluutasta. Tässä kuussa bitcoin-välittäjä on pyytänyt jopa 20 dollaria transaktion käsittelystä, kun bitcoinin käytön aloittamisen aikoihin maksu oli vain noin 0,20 dollaria per transaktio.Steam on tukenut bitcoinia vuodesta 2016 lähtien.