Windows 10:n ensi vuoden päivityksestä tihkuu tietoja

Windows 10:lle ensi vuoden huhtikuussa julkaistava Redstone 4 -ohjelmistopäivitys tulee sisältämään parannetun virranhallinnan ja tuen eSIM-teknologialle . Ajatuksena on kehittää käyttöjärjestelmää paremmin yhteensopivaksi Always Connected -tietokoneiden kanssa.

Always Connected PC on Microsoftin käyttämä markkinointitermi tietokoneille, jotka sisältävät sisäänrakennetun SIM-korttipaikan, joten langaton verkkoyhteys toimii Wi-Fi-verkon kantaman ulkopuolella eikä tietokoneeseen tarvitse kytkeä rumia mokkuloita. Tietokone vois sisältää Intelin suorittimen ja modeemin tai vaihtoehtoisesti siinä käytetään Qualcommin suoritinta ja uutta ARM-laitteille tarkoitettua versiota Windows 10:stä.Parannetun eSIM-tuen avulla käyttäjä voi kytkeytyä haluamaansa mobiiliverkkoon yksinkertaisesti eikä ominaisuuden aktivointi vaadi kaupassa käyntiä tai muuta jatkotoimenpidettä.Intel ja Microsoft kehittävät yhdessä myös Modern Stanby -tilaan uusia ominaisuuksia, joiden avulla tietokoneen voisi herättää lepotilasta aiempaa näppärämmin. Käytännössä kehitteillä on mahdollisuus herättää tietokone etänä toiselta tietokoneelta eli niin sanottu Wake-on Remote Desktop.