Windows 10 yleistyy kovaa vauhtia – Nyt yli 600 miljoonaa käyttäjää

Keväällä 2015 Microsoft julisti, että vuoteen 2018 mennessä Windows 10 -käyttöjärjestelmällä on kaikkiaan miljardi käyttäjää. Lukemaan sisältyy tietokone- ja tablet-käyttäjien lisäksi muiden muassa Windows 10 Mobile -puhelimen omistajat.



Sittemmin Microsoft ilmoitti ajavansa puhelinliiketoiminnan alas, minkä takia tavoitteen saavuttamiseen arvioitiin kuluvan kauemmin. Kovin kauas tavoite ei välttämättä jää, sillä juuri päivitettyjen lukujen mukaan Windows 10:llä on nyt 600 miljoonaa käyttäjää. Tämän vuoden toukokuussa käyttöjärjestelmään pohjautuvaa laitetta oli maailmalla 500 miljoonaa kappaletta.



Puolessa vuodessa Windows 10 -laitteiden määrä on kasvanut 100 miljoonalla ja edessä oleva joulusesonki voi kiihdyttää kasvua entisestään. Microsoft ei ole julkisesti sanonut koska miljardin laitteen raja voisi päivitettyjen näkemysten mukaan rikkoontua.



Windows 10:n nopeaa yleistymistä on tukenut Microsoft päätös tarjota ilmaista käyttöjärjestelmäpäivitystä Windows 7- ja Windows 8 -käyttäjille.

