Office tulee vihdoin halpoihin opiskelijaläppäreihin

Androidin vahvimman nousukauden aikaan Microsoftilla ja Googlella kävivät kovaa kamppailua kaikilla rintamilla. Google ei suostunut julkaisemaan mobiilisovelluksia Windows Phonelle ja toisaalta Microsoft pysytteli kaukana Googlen Chrome OS -alustasta.



Rintamalinjat on jo hyvän aikaa sitten kaadettu, joten yhtiöt eivät enää näe Androidia, Chrome OS:ää tai Windowsia toistensa kilpailevina alustoina, vaan pikemminkin mahdollisuutena hankkia omille sovelluksille enemmän käyttäjiä. Microsoft pidättäytyi pitkään julkaisemasta omia Office-toimistosovelluksia Chrome OS:lle, mutta vuosi sitten se alkoi testata Wordiä, PowerPointia ja Exceliä myös Googlen desktop-käyttöjärjestelmällä.



Ohjelmia on testattu hartaasti, mikä ei ole välttämättä merkki siitä, että Microsoft haluaisi varmistaa sovellusten laadukkuuden vaan hanke ei ole ollut erityisen korkealla Microsoftin prioriteettilistalla. Microsoft ei ole itse asiassa edes luonut natiiveja Chrome OS -sovelluksia, vaan se on ainoastaan kääntänyt Android-sovellukset Chrome OS -kannettaville.



Microsoft ei ole tehnyt Officen tulosta Chrome OS:lle mitään suurta numeroa, mutta jos suuntaa esimerkiksi Samsungin Chromebook Prolla, Acerin Chromebook 15:llä tai Acerin C771:llä sovelluskauppaan, pitäisi Office-sovellukset näkyä hakutuloksissa. Mikäli Chromebookin näytön koko on yli 10,1 tuumaa, niin Office-sovellusten käyttö vaatii aktiivisen tilauksen.