Nyt siitä on tulossa totta – Apple lisää iPhone-suorittimen iMac Prohon

Aktiivisten iOS-koodareiden kaivelutyön ansiosta Internet-kansalle on paljastunut, että Apple aikoo lisätä vielä tämän vuoden puolella julkaistavaan iMac Pro -tietokoneeseen ensimmäistä kertaa historiassa iPhoneista tutun järjestelmäpiirin.



Steve Troughton-Smithin mukaan BridgeOS 2 -ohjelmiston koodi viittaisi siihen, että iMac Prossa käytettäisiin iPhone 7:stä tuttua A10 Fusion -järjestelmäpiiriä. Tämä piiri ei tietenkään vastaa raskaaseen mediaeditointiin ja -tuotantoon tarkoitetun tietokoneen laskentakyvystä, vaan A-piiriä hyödynnetään matalan tason tehtävissä, joihin on hyödyllistä käyttää vähävirtaista ja jatkuvasti päällä olevaa piiriä.



Ohjelmistokehittäjä Johnathan Levinin ja Troughton-Smithin mukaan piiriä käytetään jatkuvasti päällä olevan Siri-ominaisuuden toteuttamiseen. A10 Fusion -piiri siis mahdollistaa sen, että tietokone voi ottaa komentoja vastaan myös kun tietokone on lepotilassa. Koodin perusteella A10 Fusion myös vastaa tietokoneen alkuvaiheen käynnistysrutiineista ja siirtää käynnistyksen yhteydessä vetovastuun Intelin suorittimelle.



Apple todennäköisesti kokeilee samalla A-piirien hyödynnettävyyttä Mac-tietokoneissa ja jos kokemukset ovat hyviä, voi yhtiö hiljalleen lisätä A-piirien vastuita ja lopulta tehdä kokonaan ARM-pohjaisen Macin. Tällöin Macit, iPhonet ja muutkin Applen mobiililaitteet perustuisivat samaan suoritinarkkitehtuuriin. Applella olisi samalla myös suurempi mahdollisuus vaikuttaa Macien julkaisuaikatauluun ja teknisiin ominaisuuksiin.

BridgeOS on ohjelmisto, jota Apple käyttää nykyisin MacBook Pro -tietokoneiden Touch Bar -kosketusnäytön T1-piirin ja muun tietokoneen välillä.