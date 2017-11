Razer esitteli mekaanisen näppiksen, jota ei pieni kastuminen häiritse

Pelilaitevalmistaja Razer tunnetaan alunperin erityisesti näyttävistä hiiristä ja näppäimistöistään, jotka soveltuvat erityisesti pelaajille. Nykyisin yhtiö puuhaa myös muun muassa kokonaisia pelikoneita ja jopa älypuhelimia, mutta toki yhtiö edelleen pyrkii innovoimaan parempia pelaajien oheislaitteita.



Tästä tuloksena on uusi BlackWidow Ultimate -näppäimistö, joka korjaa monen näppäimistön ongelman. Kyseessä on tietysti yhden jos toisenkin kilpa- ja muun pelaajan joskus kohtaama näppäimistön päälle kaatunut virvoke. Niinpä näppäimistö on valmistettu veden- ja pölynkestäväksi ja tarjoaa IP54-luokituksen.



Kyseessä ei ole aivan yhtä kovan tason kestävyys kuin esimerkiksi monissa älypuhelimissa nähty IP67, joka tarjoaa suojan jopa monen metrin upotukselta. IP54 on kuitenkin tarpeeksi, jotta läikytykset eivät pitäisi haitata.



Muuten BlackWindow Ultimate on viimevuotisesta tuttu mekaaninen näppäimistö, jonka kytkimet ovat Razerin tutut omat vihreät. Se tarjoaa 10-näppäimen anti-ghosting-tuen sekä mahdollistaa näppäimien ohjelmoinnin. Valaistus ei tue RGB-värejä, vaan ainoastaan Razerin vihreää väriä, mutta tarjoaa silti valoefektit.

Näppäimistöllä on hintaa 120 euroa ja sen voi tilata verkosta nyt. Kauppoihin BlackWidow Ultimate saapuu vielä tämän vuoden puolella.