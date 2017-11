Microsoft ja Google ottavat mallia Applesta – Kloonasivat AirDropin

Pilvipalvelut ovat tuoneet runsaasti helpotusta tiedostojen synkronointiin laitteiden välillä, mutta ne eivät ole poistaneet tarvetta nopealle ja kätevälle paikalliselle tiedonsiirrolle. Applen tuotteiden omistajat ovat jo pitkään tottuneet siirtelemään tiedostoja langattomasti AirDropin kautta. Microsoft ja Googlekin ovat nyt tuomassa tarjolle omat ratkaisunsa.

Microsoft testaa omaa Near Share -nimistä langatonta tiedonsiirto-ominaisuutta Windows 10:n uusimmassa Insider-koontiversiossa (17035) . Ominaisuus perustuu käytännössä Bluetoothiin, joten tiedostojen siirto onnistuu vain kun laitteet ovat tarpeeksi lähellä toisiaan. Near Shareen pääsee käsiksi ilmoituskeskuksen kautta.Google on vuorostaan julkaisemassa Files Go -nimisen tiedostonhallintasovelluksen Androidille . Sen sisältämiin ominaisuuksiin kuuluu puhelimeen tallennettujen tiedostojen hallinta sekä mahdollisuus vapauttaa tilaa väliaikaistiedostoja poistamalla. Files Gon avulla voi lisäksi lähettää tiedostoja lähellä olevaan toiseen laitteeseen AirDrop-tyyliin. Sovellus on vielä testausvaiheessa, mutta sen pitäisi tulla maailmanlaajuisesti saataville vielä joulukuun aikana.