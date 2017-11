Paljastus tulevasta iPadistä – Uusi muotoilu Face ID:n ansiosta

Applelle on ominaista tuotemallistoissa käytettävien teknologioiden integrointi mahdollisimman laajasti, minkä takia on aina todennäköistä että iPhonessa tai iPadissä käytettävä uusi tekninen ratkaisu päätyy myös toiseen tuoteryhmään aikanaan. Näin on käymässä myös iPhone X:ssä käytettävän TrueDepth-kameran kohdalla.

Bloombergin toimittaja Mark Gurmanin tietojen mukaan Apple kehittää parhaillaan uutta 10,5-tuumaista iPadiä, jossa käytettäisiin 3D-kasvojentunnistukseen soveltuvaa TrueDepth-kameraa. Tabletin ominaisuuksiin kuuluu todennäköisesti myös kasvojen liikkeisiin reagoivat animoji-emojit sekä Face ID -tunnistus. Gurmanin mukaan Apple aikoisi korvata Touch ID -sormenjälkilukijan kehitteillä olevassa iPadissä, mikä mahdollistaisi tabletin reunojen kaventamisen nykyisestä.Käytännössä TrueDepth-kamera siis mahdollistaa iPadin kompaktimman koon, joten se on aiempaa kevyempi ja mobiilimpi. Kapeat reunat näytön ympärillä voivat myös tehdä laitteesta tyylikkäämmän näköisen ja lisätä tätä kautta kuluttajien kiinnostusta.Uutta iPhone X:ssä on myös OLED-pohjainen näyttö, mutta tuotannollisten syiden takia OLED-paneeleita tuskin tullaan käyttämään vielä ensi vuonna iPadeissä. Apple kehittää uutta versiota Apple Pencil -kynästä.