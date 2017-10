SteelSeriesiltä kompakti pelaajille suunnattu APEX M750 TKL -näppäimistö

SteelSeries on esitellyt uuden version pelinäppäimistö APEX M750:stä. Suositun pelaajille, ja erityisesti kilpapelaajille, suunnatun ja RGB-ledivalaistun näppiksen uusi versio on kompaktimpi ja jättään enemmän tilaa hiirikädelle.

Apex M750 TKL on numeronäppäimistöä lukuunottamatta sama tuttu ja turvallinen pelinäppäimistö, joka tarjoaa mekaaniset QX2-kytkimet, mustan 5000 Seriesin alumiinimetalliseoksesta valmistetun rungon sekä väriledivalaistuksen.SteelSeriesin mukaan näppäimistö on suunniteltu erityisesti vaativimpia kilpapelaajia silmällä pitäen, ja uusi näppäimistö tarjoaa pienemmän koon ansiosta muutaman edun. Se kulkee tietysti kokonsa puolesta helpommin mukana, mutta samalla tarjoaa enemmän pöytätilaa hiirelle, hiirimatolle ja hiirikädelle.Tuotteen toimivuutta vakuuttaa Quake Champions -huippupelaaja ja pitkäaikainen eSports-tähti Sander "VoO" Kaasjager, jonka hiiren matala herkkyys vaatii paljon tilaa pöydältä. Niinpä numeronäppäimistötön Apex M750 TKL on SteelSeries-sponsoroidun pelaajan valinta.Hintaa näppäimistöllä on varsin kovat 139,99 euroa, joten aivan peruspelaajalle löytyy edullisempiakin vaihtoehtoja. Se on kuitenkin edullisempi kuin esimerkiksi arvostelemamme Asus ROG Claymore tai testissämme myös käynyt Creativen RGB-valaistu pelinäppis Sound BlasterX Vanguard K081