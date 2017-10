Nvidialta uusi pelinäytönohjain joulumarkkinoille – GeForce GTX 1070 Ti

Jos mielesi on tehnyt ostaa Nvidian GeForce GTX 1080, mutta hinnanero GTX 1070:een verrattuna tekee jäljempänä mainitusta houkuttelevamman ostokohteen, niin tuskaasi on tulossa helpostusta. Nvidia on nimittäin julkistanut GeForce GTX 1070 Tin.



Aivan kuten GeForce GTX 1080 Tin tapauksessa, 1070:n uusi Ti-versiointi sisältää pieni parannuksia sen esikuvaansa verrattuna. Esimerkiksi CUDA-ytimien lukumäärää on paisutettu 1920:stä 2432 kappaleeseen, mutta samalla Nvidia on pitänyt huolen ettei 1070 Ti yllä teknisesti samalla tasolle kuin GTX 1080 (2560 CUDA-ydintä). Samalla Nvidia on korottanut GeForce GTX 1070 Tin grafiikkaprosessorin kellotaajuutta sadalla megahertsillä 1607 megahertsiin, mutta Boost-taajuuden maksimi on pysynyt 1683 megahertsissä.



GDDR5-grafiikkamuistin määrä on pysynyt samana, kahdeksassa gigatavussa.



GeForce GTX 1070 Ti tulee saataville marraskuun toinen päivä ja sen suositushinta Yhdysvalloissa on 449 dollaria.