Microsoftin lupaa tuplasti MacBook Pro:n tehot uudella Surface Book 2:lla

Microsoft on esitellyt tänään uudet Surface Book -kannettavat. Uudet mallit kantavat tietysti nimeä Surface Book 2 ja ne on tarkoitettu yksinomaan kamppailemaan Applen ykkösläppäriä vastaan.

Microsoftin Panos Panay kertoikin tilaisuudessa, että uusi Surface Book 2 tarjoaa parhaimmillaan jopa yli tuplasti tehoa MacBook Prohon verrattuna. Uudesta Surface-hybridiläppäristä on kaksi kokoversiota: 13,5 ja 15 tuumaa.Ensiksi mainittu on saatavilla sekä Core i5 että Core i7 -suorittimilla ja jälkeinen puolestaan vain tehokkaammalla Core i7 -piirillä. Grafiikkapiirit ovat puolestaan edullisimmassa versiossa GeForce GTX 1050 ja kalliimmassa i7-laitteessa GeForce GTX 1060.Microsoftin monitoimikannettava on edelleen varustettu samanlaisella, joskin yhtiön mukaan parannetulla saranamekanismilla ja sen avulla laitteen voi taittaa monenlaisiin asentoihin. Näyttö on myös edelleen kosketusta tukeva ja erityisen hyvin se toimii tietysti Surface Pen -kynällä.Kyseessä ei ole mikään maailman kevyin kannettava, luonnollisesti kun laitteessa on mm. Core-suorittimet ja kosketusnäyttö, ja painoa onkin noin puolitoista kiloa pienemmällä ja 1,9 kiloa 15 tuuman mallilla. Kosketusnäyttö on 10-kosketuspisteen PixelSense-paneeli, joka tarjoaa 13,5 tuuman mallissa 3000 x 2000 -resoluution (267 PPI) ja 15 tuuman mallissa 3240 x 2160 -resoluution (260 PPI).Koska kyseessä on Surface Book, niin näyttö on edelleen irroitettavissa tabletiksi ja tarjoaa ilman näppäimistöä ja sen mukana tuomaa lisäakkua jo noin 5 tunnin akkukeston. Näppäimistön kanssa laite tarjoaa suuren 70 Wh (13,5") tai 80 Wh (15") akun ja Microsoft lupaa jopa 17 tunnin akkukeston.Liitäntöihin kuuluu mm. kaksi USB-A-liitäntää, muistikorttilukija sekä USB-C-liitäntä, joka tukee sekä lataamista että tiedonsiirtoa. Tallennustilavaihtoehdot ovat 256 Gt, 512 Gt sekä 1TB.Koska kyseessä on nimenomaan MacBook Pro:n kilpailija, niin sitä ei saa halvalla. Alkaen hinnat ovat $1499 pienemmällä ja peräti $2499 suuremmalla mallilla, ja huippumallit ovat pitkälti yli 3000 dollaria. Suomessa laitteiden hinnat voi varmasti muuttaa vähintäänkin suoraan euroiksi ja lisätä kenties muutama satanen.Ennakkotilaukset alkavat 9. marraskuuta ja toimitukset alkavat viikkoa myöhemmin 16. marraskuuta.