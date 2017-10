Googlelta uusi Chrome-läppäri: huippuohut ja -kevyt Pixelbook

Google esitteli uuden Pixelbook-kannettavan. Huippuohut kannettava pyörittää Googlen kevyeseen käyttöön tarkoitettua Chrome OS -käyttöjärjestelmää.

Pixelbook on 12,3-tuumainen kannettava, joka painaa ainoastaan kilon ja on sentin paksuinen. Näyttö on QHD-resoluution kosketuspaneeli, joka tarjoaa 235 pikselin tuumatiheyden. Laitteesta löytyy Intelin Core i5 tai i7 -suoritin, jopa 16 gigatavua RAM-muistia ja 512 gigatavua SSD-tallennustilaa.Yhtiön kertoi, että laite osaa automaattisesti vaihtaa WiFi-yhteydestä puhelimen dataan, mikäli käytössä on Pixel-puhelin Instant teathering -ominaisuuden avulla.Google on myös yhdessä Wacomin kanssa kehittänyt huippulaatuisen Pixelbook Pen -kynän, joka toimii yhdessä Pixelbookin kanssa.Pixelbookilla on hintaa alkaen 999 dollaria ja se saapuu kolmena eri versiona. Se saapuu alkuun myyntiin vain Yhdysvalloissa, Kanadassa ja Iso-Britanniassa.