Ydinvoimalabisnes ajoi Toshiban myymään muistituotannon – Apple yksi ostajista

Toshiba on päätynyt myymään flash-muistituotantonsa Bain Capital -pääomasijoitusyhtiön johtamalle konsortiolle. Kyseessä on yksi tämän vuoden suurimmista teknologiasektorin liiketoimintakaupoista, sillä konsortio maksoi muistipiirien tuotannosta kaksi biljoonaa jeniä eli noin 15 miljardia euroa

Toshiba ei luovu muistituotannosta täysin, vaan se liittyy mukaan liiketoimintaa jatkavaan yhtiöön. Sijoittajana on myös japanilainen muun muassa muistipiirejä valmistava Hoya. Yhdessä japanilaisten yhtiöiden omistusosuus on yli 50 prosenttia. Muita Toshiban muistiliiketoimintaan sijoittaneita yhtiöitä ovat Apple, SK Hynix, Dell ja Seagate. SK Hynix on Toshiban muistien korealainen kilpailija ja sille on asetettu rajoitteita omistusosuuden kasvattamiselle sekä mahdollisuuteen saada tietoa yrityksen toiminnasta.Maailman toisiksi suurinta NAND-muistien tuotantoa havitteli itselleen myös Western Digital, joka on tehnyt läheistä yhteistyötä Toshiban kanssa. Yhtiöiden välit kokivat kolauksen myyntineuvotteluiden aikana, koska WD koki Toshiban olevan velvoitettu myymään toiminnan sille.Toshiban on kovassa rahapulassa sen Westinghouse Electric -ydinvoimalaliiketoiminnan ongelmien takia. Rahapulan helpottamiseksi Toshiba päätti laittaa muistiliiketoimintansa myyntiin.