Nyt ne on julkaistu – Intelin 8. sukupolven Core-työpöytäsuorittimet tulevat saataville

Intel on vihdoin esitellyt työpöytäkäyttöön tarkoitetut kahdeksannen sukupolven Core-suorittimet. Piirijätti on vihdoin esitellyt työpöytäkäyttöön tarkoitetut kahdeksannen sukupolven Core-suorittimet. Piirijätti esitteli ensimmäiset 8. sukupolven piirit jo elokuun lopulla, mutta tuolloin oli kyse kannettaviin tietokoneisiin suunnatuista malleista.

Intel kuvailee työpöytämalliston Core i7-8700K:ta yhtiön tehokkaimmaksi peliprosessoriksi. Yhtiö lupaa prosessorin kuuden ytimen ja 3,7 gigahertsin kellotaajuuden (Turbolla 4,7 GHz) parantavan ruudunpäivitysnopeutta-pelissä 25 prosentilla ja Player Unknown: Battlegrounds -pelissä 45 prosentilla verrattuna 7. sukupolven Core-prosessoreihin. 4K-videoeditointi pitäisi vauhdittua 32 prosentilla.Uuteen Core-suoritinmallistoon esiteltiin 8700K:n lisäksi viisi muutakin prosessoria, joista kaksi on kerroinlukittomia (Core i5-8600K ja Core i3-8350K).Hintaa malliston kärkiprosessorilla, Core i7-8700K:lla, on 359 dollaria. Jos on valmis luopumaan kerroinlukittomuudesta ja kellotaajuuksista, niin Core i7-8700:n saa omakseen 303 dollarilla. Malliston edullisin prosessori, Core i3-8100, maksaa vain 117 dollaria. Uusien prosessoreiden myynti alkaa 5. lokakuuta.