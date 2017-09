Amazon esitteli uuden Fire HD 10 -tabletin, hinta tippui yli kolmanneksen

Verkkokauppajätti on uudistanut sen Fire-tablettien mallistoa uudella versiolla Fire HD 10 -tabletista. Noin kymppituumainen tabletti saa uusia ominaisuuksia, mutta hinta on entistä alhaisempi.



150 dollarin hintaan saa nyt mm. tuplasti tallennuskapasiteettia. 10,1 tuuman Full HD -kosketusnäytöllä varustettu uusi Fire HD 10 sisältää 32 gigatavua tallennustilaa ja uuden MediaTekin valmistaman neliydinsuorittimen, josta pitäisi löytyä n. 30 prosenttia enemmän suorituskykyä kuin edeltäjäpiiristä.



Tämän lisäksi tekniikkaan kuuluu mm. kaksi gigatavua RAM-muistia, kamerat edessä ja takana (VGA+2MP), kuulokeliitin, stereokaiuttimet sekä microSD-muistikorttipaikka, jolla tallennustilaa saa lisättyä 256 gigatavua.



Uusi versio tabletista saapuu Amazonin verkkokauppaan lokakuun 11. päivä ja hinta on nyt huomattavasti entistä edullisempi. 149 dollarin hinnalla se on melkoisen hyvä diili edullista tablettia etsivälle ja peräti 80 dollaria edellisversiota halvempi. Luonnollisesti laite tukee Alexa-avustajaa, nyt peräti täysin ilman käsiä, sekä kaikkia Amazonin verkkopalveluja.

Luonnollisesti saatavuus Suomessa voi olla hankalampi paikka ja täytyy muistaa, ettei kyseessä ole täysimittainen Android-laite, vaan Amazonin kustomoima ja sen omia palveluja promotoiva tabletti. 149 dollarin version lisäksi tarjolle tulee suuremmalla 64 gigatavun tallennusmuistilla varustettu versio, joka maksaa 40 taalaa enempi.