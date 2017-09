Älypuhelinvalmistaja Xiaomi esitteli MacBookia muistuttavan alle tonnin kannettavan

Xiaomi on aiemminkin julkaissut kannettavia tietokoneita, mutta pääasiassa kiinalaisyhtiö tunnetaan älypuhelimistaan. Tänään Xiaomi on pitänyt lehdistötilaisuuden, jossa se on esitellyt uusia tuotteitaan.

Kenties eniten laitteista parrasvaloihin on päässyt älypuhelin Xiaomi Mi Mix 2 , jonka edeltäjä tunnetaan älypuhelimet tänä vuonna vallanneen näyttötrendin alullepanijana. Tämän lisäksi Xiaomi kuitenkin esitteli myös uuden läppärin.Uusi laite kantaa nimeä Xiaomi Mi Notebook Pro ja sen kerrotaan keskittyvän erityisesti suorituskykyyn. Tämän lisäksi kyseessä on toki varsin pienikokoinen laite 15,6 tuuman kategoriassa. Painoa on muutaman kymmentä grammaa alle kaksi kiloa.Niinpä se kilpaileekin ainakin kokonsa puolesta Applen 15 tuumaista MacBook Pro -mallia vastaan. Nimensä lisäksi yhtäläisyysmerkkejä Applen laitteeseen voi vetää myös ulkonäöstä ja vertasipa Xiaomi laitettaan MacBook Prohon jopa omassa tilaisuudessaan ainakin liitätöjen perusteella, joita löytyykin Applen laitetta enemmän ja monipuolisemmin.Mi Notebook Pro sisältää mm. uuden kahdeksannen sukupolven Intel Core -suorittimen, joka alkaen mallissa on kaksiytiminen Core i5 8250U, mutta saatavilla on mm. neliytiminen Core i7 8550U. Muistia on kahdeksan tai kuusitoista gigatavua ja tallennustilaa puolestaan M.2 PCIe -tyypin SSD:llä 256 gigatavua.15,6 tuuman Full HD (1920x1080) -näytön renderöinnistä ja yleisemmin grafiikkapuolen suorituskyvystä huolehtii Nvidian GeForce MX 150. Näytön resoluutiossa laite häviää selkeästi Applen Retina-näytölle (2880x1800).Laitteen aiemmin mainitusta liitettävyydestä huolehtii kaksi USB-C ja kaksi USB 3.0 -liitintä, täysimittainen HDMI-portti, SD-korttipaikka sekä 3,5 millimetrin kuulokeliitin. Näppäimistön alla oleva suurehko kosketuslevy sisältää myös sormenjälkilukijan.Mi Notebook Pro ladataan USB-C-liitännän välityksellä, joka mahdollistaa 60 wattitunnin akun lataamisen 50 prosenttiin noin 35 minuutissa.Mi Notebook Pron alkaen hinta on 5599 yuania eli n. 720 euroa alkaen mallille ja 6999 yuania eli n. 900 euroa Core i7/16GB-mallille. Hinnoissa laite on siis kalleimmillaankin pikemminkin MacBook Airin tasoa. Tässä vaiheessa ei ole tietoa saapuuko Mi Notebook Pro myyntiin Suomessa.