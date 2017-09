Microsoftilta tulossa uusia Surface-laitteita? Lokakuussa lehdistötilaisuus

Microsoft aikoo järjestää lokakuun lopulla vuosittaisen Future Decoded -tapahtuman Lontoossa. Mielenkiintoiseksi tapahtuman tekee suuremman yleisön kannalta se, että paikalla on puhumassa Microsoftin laitteistobisneksestä vastaava Panos Panay.



Panay on tuttu erityisesti Surface-laitteiden jukistustilaisuuksien puhujana. Lankoja yhdistelemällä jonkun päässä saattaa herätä ajatus, että Microsoft saattaisi käyttää Future Decoded -tapahtumaa hyväkseen uuden Surface-tietokoneen julkistamiseen. Microsoft on tyypillisesti esitellyt uudet Surface-tietokoneensa juuri lokakuun tienoilla.



Tänä vuonna nähdään mahdollisesti Surface Pron LTE-versio sekä seuraajat Surface Bookille ja Surface Hubille. Uudet ARM-pohjaiset Windows-tietokoneet esitellään myös vielä tämän vuoden aikana.