Vuoden yksi odotetuin pelijulkaisu – Destiny 2 on täällä

Tämän vuoden odotetuimpiin ja suurimpiin pelijulkaisuihin kuuluva Destiny 2 on tullut saataville tänään. Verkossa pelattava FPS-moninpeli on saatavilla tällä hetkellä Sonyn PlayStation 4- ja Microsoftin Xbox One -pelikonsoleille. Destiny 2 on tulossa myös Windowsille, mutta PC-version julkaisua pitää odottaa lokakuun lopulle saakka.



Avoimeen maailmaan sijoittuvassa pelissä pelaaja luo aluksi oman pelihahmon ja valitsee sille mieleisensä "rodun", joilla kullakin on omat erityispiirteensä. Hahmon luomisen jälkeen pelaajan tarkoituksena on suorittaa erilaisia tehtäviä ja tutkia eri maailmoja tehtävien suorittamisen yhteydessä, joten pelissä on mukana tarinankerronnallisia elementtejä.



Destiny 2:ssa on mahdollista mitellä sekä pelimaailman ympäristöä vastaan (PvE) sekä muita pelaajia vastaan (PvP). Alkuperäisestä pelistä poiketen PvP-pelit ovat aina 4 vs 4 -tyyppisiä moninpelejä – edellisessä osassa vaihtoehtoina oli erilaisia taistelukokoonpanoja.



Ensimmäinen Destiny-peli julkaistiin vuoden 2014 syyskuussa.