Microsoft vahvisti Windows 10 Fall Creators Update -julkaisupäivän ja ominaisuuksia

Microsoft on paljastanut Berliinissä parhaillaan järjestetyillä IFA-messuilla, että sen tuleva isompi Windows-päivitys on tulossa lokakuussa. Windows 10 Fall Creators Update saapuu Microsoftin mukaan ladattavaksi 17. lokakuuta eli noin 6 viikon päästä.

Windows-päivitys on jälleen tarkoitettu parantamaan käyttöjärjestelmän avulla saavutettavaa luovuutta, kuten nimestä voi päätellä tälläkin kertaa. Se tuo uudistuksia muun muassa kuvien, videoiden ja 3D-efektien editoinnin saralla, jonka lisäksi keskiössä ovat olleet myös pelaamisen, tietoturvan ja helppokäyttöisyden parantamiseen tähtäävät ominaisuudet.Yksi uudistuksista on Microsoftin kehittämä Windows Mixed Reality -kokemus, jonka avulla Windows-käyttäjät pääsevät helpommin nauttimaan virtuaali- ja lisätyn todellisuuden mahdollisuuksista. Muun muassa Asus esitteli jo IFA-messuilla uudet virtuaalilasit , jotka käyttävät Microsoftin teknologiaa.Maailmanlaajuisesti lokakuun 17. päivä julkaistava päivitys pitää sisällään mm. pilvipalvelut paremmin käyttöjärjestelmään integroivan OneDrive Files on Demand -ominaisuuden, PDF-dokumenttien päälle piirtämisen mahdollistavan Windows Inking -toiminnon sekä esimerkiksi ALS-tautien sairastavia helpottavan Eye Control -ominaisuuden.