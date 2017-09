Superharvinainen, aito Commodore 65 olisi nyt myynnissä - hintaa jo nyt lähes 3000 euroa

Commodore 65 on Commodoren kehittelemä seuraaja on Commodoren kehittelemä seuraaja legendaariselle Commodore 64:lle , joka ei koskaan päässyt myyntiin asti. Nyt sellainen olisi tarjolla eBayn huutokaupassa.

320×200 256 värillä

640×200 256 värillä

640×400 16 värillä

1280×200 16 värillä

1280×400 4 värillä

3 300 dollarissa

3 000 eurossa

Commodore 65 on aito 8-bittinen laite, jota alettiin kehittelemään kun 16-bittiset koneet olivat jo täysin valtavirtaa ja ainoastaan alkuperäinen kuusnepa jaksoi enää sinnitellä markkinoilla. Kuusnelosen myynnin sakkaaminen huolestutti Commodorea ja yhtiö alkoikin kehittelemään laitteelle yhteensopivaa seuraajaa.Lopputulos oli sisäisellaä 3,5 tuuman korppuasemalla varustettu Commodore 65. Laitteessa oli mm. 3,54 MHz taajuudella pyörinyt prosessori, grafiikkatilat jotka olivat lähestaso. Resoluutioina oli tarjolla seuraavat tilat:Laitteen muistimäärä oli ns. pakasta repäistynä 128 kilotavua, mutta muistia pystyi laajentamaan aina megatavuun asti. Commodore 65:ssa oli myös huomattavasti isoveljeään kehittyneempi BASIC-tulkki, mutta myös se tärkein, eli C=64 -tila, jossa alkuperäisen kuusnelosen pelit toimivat sellaisenaan. Samaa strategiaahan yhtiö käytti myös Commodore 128:n kanssa.Laitetta ehdittiin valmistaa prototyyppinä arviolta 50 - 200 kappaleen erä. Nämä prototyypit myytiin pesänhoitajan toimesta, kun Commodore asetettiin konkurssiin vuonna 1994 ja ne ovat sittemmin päätyneet keräilijöille ympäri maailmaa. Nyt yksi näistä laitteista on siis myynnissä eBayssa - tällä hetkellä hinta on reilussaeli vajaassa, mutta huutokauppaa on jäljellä vielä 6 vuorokauden verran. Aiemmin C=65:sta on maksettu jotain 15'000 euron ja 20'000 euron väliltä.Myynnissä olevassa laitteessa on yksi paha puute - siitä uupuu VIC-III -piiri, eli grafiikkapiiri. Piiri pitäisi siis ostoksen jälkeen vielä löytää jostain ja asetella laitteeseen paikoilleen.Eli jos pikkurahasta ei ole puutetta ja oma Commodore-kokoelmasi kaipaa juuri tätä yksilöä, eikun huutokaupoille.