Asus uudisti ROG-mallistoa, esitteli uuden Chimera-huippukannettavan

Asus on esitellyt tällä viikolla Berliinissä alkaneilla IFA-kuluttajaelektroniikkamessuilla uusia tuotteita. Yksi merkittävimmin uudistuneista tuotelinjastoista on pelaajille suunnattu Republic of Gamers (ROG) -mallisto.

Uusia ROG-laitteita esiteltiin toista tusinaa, mutta tärkeimpänä niistä ROG Chimera -peliläppäri (kuvassa), joka on yhtiön mukaan ensimmäinen peliläppäri maailmassa, joka tarjoaa 144 hertsin laajakuvanäytön huipputason vasteajalla. Se on varustettu mm. tehokkaalla i7-7820HK -suorittimella ja GTX 1080 -grafiikkapiirillä sekä suurella 17,3 tuuman näytöllä.Asus kuitenkin esitteli läppäreitä moneen makuun ja Chimeran lisäksi tarjolla oli ohut pelikannettava ROG Zephyrus, nestejäähdytetty ja hyvin kellottuva ROG GX800, hieman edullisemmat ROG Strix GL503 (15") and GL703 (17") -pelikannettavat, FPS-pelaajille suunnattu 5ms näytön vasteajalla varustettu ROG Strix SCAR Edition, MOBA-pelaajille tärkeällä tarkalla ja monipuolisella näppäimistöllä varustettu ROG Strix Hero Edition, ensimmäinen Ryzen 7 -suorittimella varustettu peliläppäri ROG Strix GL702ZC sekä yleispätevä ROG Strix GL702VI.ROG-näyttöjen osalta uutuuksina IFA-messuilla esiteltiin 27-tuumainen, 2K WQHD -resoluution ja 165 hertsin ROG Swift PG27VQ sekä 35-tuumainen ja UWQHD (3440x1440) -resoluution ROG Strix XG35VQ, joka kykenee 100 hertsin virkistystaajuuteen.Yhtiö esitteli myös tukun uusia emolevyjä sekä pöytäkoneita.Laitteet saapuvat pääosin kauppoihin vuoden viimeisellä neljänneksellä, ehkä sopivasti joulumyyntiin, mutta tässä vaiheessa Asus ei ole kertonut hintatietoja.